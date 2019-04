MILAN NEWS – Milan-Lazio diventa fondamentale in tutto e per tutto. Per la Champions League, il fair play finanziario e… per lo stesso Krzysztof Piatek.

Come infatti sottolinea il Corriere della Sera oggi in edicola, sullo sfondo c’è una questione mai troppo considerata: il Milan può permettersi di trattenere un fenomeno così senza Champions? Il papà dell’attaccante polacco è stato secco di recente: “Il club tenga il suo ritmo”. C’è quindi un’unica soluzione: i gol del Pistolero per tenersi il Pistolero. Sembra un paradosso – sottolinea il quotidiano -, ma non lo è. Del resto, al momento, dietro l’ex Grifone c’è il vuoto: Gonzalo Higuain resta il secondo miglior marcatore con le sue 8 reti prima dell’addio, Suso, a quota 5, è fermo dallo scorso 21 gennaio, Hakan Calhanoglu ha esultato appena due volte quest’anno e Samuel Castillejo e Fabio Borini nemmeno si sono distinti troppo sotto porta.

Queste le dichiarazioni del padre dell’attaccante polacco, rilasciate lo scorso 30 marzo, a cui fa riferimento il CorSera: “Oggi vuole portare il Milan in Champions; poi, alla scadenza del suo contratto quadriennale, nel 2023, si vedrà. Krzysztof vede il cambiamento come indispensabile per il suo processo di crescita. Ma se il Milan saprà stargli al passo, crescendo insieme a lui, diventa impossibile dire se e quando le loro strade si divideranno”. Il quarto posto, quindi, è la soluzione di ogni problema per Elliott Management Corporation. Veramente tutti.

Redazione MilanLive.it

