NEWS MILAN – Alle ore 18, prima di Milan-Lazio, all’Olimpico si è giocato Roma-Udinese. La sfida si è conclusa con la vittoria dei giallorossi per 1-0 grazie al gol decisivo di Edin Dzeko nella ripresa.

Un risultato importante in chiave qualificazione alla prossima Champions League. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con poche occasioni da entrambe le parti. Nella ripresa, nonostante la pioggia, i ritmi del match si alzano. De Maio colpisce un palo di testa, poi il pressing della Roma cresce, calano i bianconeri e arriva il gol che sblocca la partita: destro facile di Edin Dzeko da pochi passi, dopo uno splendido assist di El Shaarawy. I giallorossi gestiscono bene il vantaggio, con gli ospiti che nonostante i tanti attaccanti in campo non riescono a creare veri e propri pericoli alla porta di Mirante.

La Roma sale a quota 54 punti, momentaneamente a più due dal Milan fermo a 52 in attesa della sfida di stasera a San Siro tra i rossoneri e la Lazio. Di seguito la classifica aggiornata:

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

