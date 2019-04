NEWS MILAN – Il Milan femminile non molla il sogno Scudetto. Oggi altra vittoria delle ragazze rossonere, vittoriose 2-0 in casa dell’Atalanta Mozzanica. Decisivi i gol di Sabatino e Giacinti, entrambi nella ripresa.

La squadra di Coach Carolina Morace ha segnato grazie ai gol nella ripresa dei loro bomber: Sabatino e Giacinti. Non è stato facile avere la meglio – il primo tempo è finito 0-0 e nella ripresa, dopo il vantaggio, c’è stata l’espulsione di Bergamaschi – ma il Milan ha dimostrato ancora una volta forza, qualità, voglia e carattere. Tre punti d’oro in attesa dell’atto finale del campionato, in programma nel prossimo weekend.

Il Milan femminile rimane aggrappato al treno Scudetto. Al momento la classifica della Serie A femminile dice Milan 51 punti, a meno uno dalla Fiorentina prima con 52 punti, mentre la Juventus è dietro a 50 punti ma con una partita da giocare, domani contro il Tavagnacco. Sarà decisiva l’ultima giornata, la prossima, per decidere chi si aggiudicherà lo Scudetto e accederà alla Champions League. La prossima, e ultima giornata, vedrà di fronte Milan-Chievo Valpolicella; Fiorentina-Roma e Verona-Juventus. Tutte e tre le gare verranno giocate sabato prossimo in contemporanea, alle ore 12:30.

Sabatino-Giacinti ⚽⚽

The Rossonere won and aren’t letting up. The Scudetto and Champions League race will go down to the final day 🔴⚫

Le rossonere non mollano: per lo scudetto e la Champions League della #SerieAFemminile sarà decisiva l’ultima giornata 🤞🏻#AtalantaMilan 0-2 pic.twitter.com/N8akTfZ7Ob

