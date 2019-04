NEWS MILAN – Al termine di Milan–Lazio si sono viste brutte immagini in campo. Dopo il triplice fischio dell’arbitro, infatti, è scoppiata una mega rissa. Tutti coinvolti, comprese le panchine. Decisivo l’intervento di Gennaro Gattuso.

Il tecnico infatti ha rincorso tutti e ha fatto da paciere, allontanando i suoi. In particolare Franck Kessie, sempre molto “attivo” in situazioni del genere. Proprio come lo era il suo allenatore da calciatore. Ma in molti si chiedono: come è nata questa mega rissa? Bastava molto poco per far scoppiare un alterco, perché in campo c’era tanta tensione, nata già in settimana con la provocazione social di Francesco Acerbi. Tiemoué Bakayoko – e ovviamente Kessie – gli hanno risposto mettendo in bella mostra la sua maglia. Non una scena bellissima, ma resta uno sfottò.

Così come non è stata una scena bellissima la spinta di Luiz Felipe, difensore della Lazio, su Suso alle spalle. Da qui poi è nato lo scontro fra i calciatori. Andrea Bertolacci è intervenuto furioso dalla panchina, poi hanno partecipato più o meno tutti. Poi, come ha rivelato Gattuso nel post-partita, c’era già stato qualche battibecco fra panchine durante la gara, probabilmente a seguito delle decisioni arbitrali di Rocchi. Che, però, in tutte le situazioni più importanti, è stato impeccabile.

