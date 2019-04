MILAN NEWS – Tutto (quasi) semplice per l’Inter di Luciano Spalletti nel posticipo di Serie A in casa del Frosinone: 3-1, finisce così per i nerazzurri che si portano di nuovo a +5 sul Milan.

Radja Nainggolan, Ivan Perisic e Matias Vecino: sono loro i protagonisti del match dello stadio Benito Stirpe. Il belga apre le marcature al 19esimo con un colpo di testa su traversone di Matteo Politano dalla destra, mentre il croato raddoppia con un calcio di rigore dopo una trattenuta di Raman Chibsah su Milan Skriniar. Pratica già virtualmente chiusa dopo i primi 45 minuti, ma il calo di tensione è eccessivo. Così i ciociari, con una conclusione dal limite dell’area di Francesco Cassata, riaprono il risultato ma senza centrano l’impresa. A chiudere definitivamente i giochi, poi, ci pensa Vecino allo scadere finalizzando un grande contropiede.

In attesa di Atalanta-Empoli di domani, si registra quindi un solo risultato favorevole per il Diavolo in questo weekend: Torino-Cagliari 1-1. Per il resto, considerando appunto il successo interista e quello di sabato della Roma, non sono arrivate grandi notizie. Capitolini che alla prossima giornata sfideranno proprio l’Inter a Milano, con la squadra di Gennaro Gattuso che invece avrà già fatto visita al Parma al Tardini nel lunch match. La Dea di Gianpiero Gasperini, invece, farà visita al Napoli di Carlo Ancelotti.

