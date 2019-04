NEWS MILAN – Il Milan ha vinto lo spareggio Champions League contro la Lazio ieri a San Siro. Un successo molto importante. Perché il ‘Diavolo’ mantiene il quarto posto e tiene lontana la squadra di Simone Inzaghi.

I rossoneri hanno vinto l’ennesimo scontro diretto. Contro Atalanta, Lazio e Roma, il gruppo di Gennaro Gattuso ha portato a casa la bellezza di 12 punti. Un risultato molto importante perché il Milan ha tutti gli scontri diretti a favore. E questo non è un dettaglio, visto che può succedere che si arrivi a pari punti in questo marasma di pretendenti. Ecco perché la vittoria contro la Lazio assume un’importanza ancora maggiore rispetto ai soliti tre punti e al quarto posto confermato.

Come sottolinea giustamente ‘Sportmediaset’, il margine di errore resta comunque ridottissimo. Da qui a fine stagione il Milan non può sbagliare, a partire dalla trasferta di Parma di sabato prossimo. I rossoneri devono vincerle tutte per portare a casa la qualificazione in Champions League dopo sei anni di assenza. Il calendario è favorevole, ma restano le insidie.

Già il Parma rappresenta una minaccia, soprattutto allo stadio ‘Ennio Tardini’. Ma ci sono anche altre due trasferte difficili: Torino e Fiorentina. In mezzo, la sfida in casa contro il Bologna, diventato spinoso con l’arrivo di Sinisa Mihajlovic. Infine, Frosinone a San Siro e l’ultima a Ferrara contro la Spal. Insomma, i pericoli non mancano. Il Milan ha in mano il proprio destino e può contare sul vantaggio negli scontri diretti. Non bisogna mollare.

Redazione MilanLive.it

