Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda oggi domenica 14 aprile 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di questa domenica 14 aprile 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Che Tempo Che Fa

00:01 – TG1 60 Secondi

00:05 – Speciale Tg1

01:10 – TG1 NOTTE

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Quelli Che il Calcio dopo il TG

21:20 – N.C.I.S. Boom

22:10 – F.B.I. La preda

23:00 – La Domenica Sportiva

00:50 – L’altra DS

Rai 3

20:00 – Blob

20:30 – Grande Amore

21:20 – Città segrete

23:25 – TG Regione

23:30 – TG3 nel Mondo

23:54 – Meteo 3

00:00 – Blob 30 5 appuntamenti per festeggiare i trent’anni di Blob

Rai 4

20:28 – Senza Traccia IV ep.23

21:16 – Salt

22:57 – Rupture

00:40 – The Girlfriend experience

Rai Movie

21:10 – Amore e inganni

22:45 – 20 anni di meno

00:25 – Semplicemente insieme

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – RIASSUNTO – L’AMORE STRAPPATO

21:24 – L’AMORE STRAPPATO – 1aTV

23:53 – TIKI TAKA

Italia 1

19:00 – SPORT MEDIASET

19:30 – C.S.I. NEW YORK – SANGUE SUDORE E LACRIME

20:20 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LASCIARE LAS VEGAS

21:15 – LE IENE SHOW

01:01 – GIRLFRIEND EXPERIENCE – FARE AMMENDA

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – PROVA A PRENDERMI

00:17 – ABOUT A BOY – UN RAGAZZO

Canale 20

21:00 – KICK

23:11 – SELF/LESS

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – UN SALVATAGGIO IN NOME DELL’AMORE!

21:15 – AMERICAN DAD – MISSIONE RIMOZIONE RIFIUTI

21:35 – AMERICAN DAD – A OVEST VERSO IL MESSICO

22:00 – FUTURAMA – LEI.. BENDER

22:24 – FUTURAMA – BENDER CRUSOE

La 5

21:10 – SORPRESI DALL’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – SORPRESI DALL’AMORE – 2 PARTE

22:55 – FOLLOW ME – EVENTI IN PRIMA FILA

23:15 – VERISSIMO

Mediaset Extra

21:15 – GRANDE FRATELLO (diretta)

00:00 – GRANDE FRATELLO (diretta)

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:30 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7 Notte

TV8

20:00 – Moto3 Gara: GP Stati Uniti

20:55 – Studio MotoGP (diretta)

21:20 – Moto2 Gara: GP Stati Uniti

22:20 – Studio MotoGP (diretta)

22:30 – MotoGP Gara: GP Stati Uniti

23:35 – Studio MotoGP (diretta)

Nove

20:30 – Camionisti in trattoria – Calabria

21:25 – Camionisti in trattoria – 1^TVSicilia

22:30 – e’ uno sporco lavoro – Sicilia

23:35 – La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it