CALCIOMERCATO MILAN – Nelle ultime due sfide contro Juventus e Lazio, il Milan ha schierato Tiemoué Bakayoko vertice basso. Panchina quindi per Lucas Biglia, che però resta molto legato alla causa rossonera.

L’agente del centrocampista argentino ha svelato un’offerta dalla Francia e il no al Boca Junior, affermando che il suo assistito vuole rimanere. E lo ha ribadito anche in un’altra intervista, stavolta rilasciata ai colleghi di ‘Calciomercato.com’. Enzo Montepaone ha addirittura rivelato il giorno dell’incontro con la società Milan per discutere del rinnovo di contratto. Per Leonardo pare non sia una priorità, ma c’è comunque molta stima nei confronti dell’esperto regista ex Lazio.

“Mercoledì arriverò in Italia per parlare con il Milan“, rivela Montepaone. Che poi conferma: “Lucas ha le idee piuttosto chiare: vuole restare al Milan. Però bisogna capire anche quelle che sono le intenzioni del club, per questo motivo verrò in Italia a breve“. Sulle offerte ricevute: “Il Boca Juniors è un club molto importante che ha il rispetto mio e di Lucas ma non è il tempo di tornare in Argentina. Marsiglia? Non posso confermare oggi un interessamento, ci sono altre situazioni in ballo come il possibile rinnovo. La priorità resta il Milan“.

Sulla possibile offerta dalla Cina: “E’ un interesse di un anno fa. Possono succedere molte cose ma lui vuole fare la storia del Milan“. Infine, due parole sulla lite con Franck Kessie nel derby, ormai storia passata: “Si sono chiariti subito, non c’è nessun problema. Lucas è uno che tira il gruppo, vuole l’armonia, il bene della squadra. Come ha detto anche Gattuso, per lui lo spogliatoio è come una chiesa“.

