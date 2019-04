CALCIOMERCATO MILAN – Ormai la moda del momento è quella di non sottovalutare più i talenti italiani anche under-18 e cercare di farli esplodere immediatamente.

Il Milan lo fa da sempre, come di recente dimostrato nei casi di Gigio Donnarumma o Patrick Cutrone. Di recente anche l’esplosione eccellente di talenti come Meret, Barella, Zaniolo e Kean ha fatto cambiare idea molti club sulle proprie strategie di base. Ed il prossimo grande prospetto nostrano pronto al salto di qualità sembrerebbe essere il giovanissimo regista Sandro Tonali, classe 2000 in forza al Brescia.

Calciomercato Milan, Tonali al centro di un derby tutto milanese

Tonali è un centrocampista di cui si parla un gran bene già dallo scorso anno, da quando ha impressionato tutti nell’Europeo Under-19 dimostrando qualità di palleggio e gran senso della posizione. Con il suo Brescia sta inoltre per approdare in Serie A, grazie alla splendida cavalcata delle ‘Rondinelle’ al primo posto della serie cadetta.

Un magic moment per Tonali che potrebbe essere impreziosito da un derby di mercato che lo rende certamente orgoglioso: secondo quanto riporta Calciomercato.com Milan e Inter si starebbero già sfidando per il cartellino del regista diciannovenne. In particolare i nerazzurri hanno fatto passi avanti di recente, con tanto di proposta formale al calciatore e alla società di Massimo Cellino.

Non vorrà essere da meno il Milan, che stima particolarmente Tonali e potrebbe essere avvantaggiato dalla fede calcistica del ragazzo bresciano, il quale ha spesso detto di avere un debole per i rossoneri e per Rino Gattuso in particolare. Intanto l’asticella per l’acquisto del suo cartellino si sta progressivamente alzando: pare che per strappare Tonali serviranno almeno 35 milioni di euro. E occhio anche ad altre rivali, come Roma, Juventus e Liverpool che si sono di recente affacciate dalle parti di Brescia.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

