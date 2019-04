MILAN NEWS – Frena l’Atalanta di Gianpiero Gasperini nel posticipo della 32a giornata: 0-0, finisce infatti tra bergamaschi e l’Empoli di Aurelio Andreazzoli allo stadio Atleti Azzurri d’Italia.

Un grossissimo e inaspettato assist al Milan. Così oltre al Torino, che rallenta col Cagliari e che si stacca dal gruppone per il quarto posto, va a rilento anche la Dea che resta a -2 dalla squadra di Gennaro Gattuso. Nonostante il rientro di Duvan Zapata dalla squalifica, l’organizzazione e la caparbietà dei toscani, in piena lotta salvezza, hanno la meglio e la compagine azzurra porta a casa un punto prezioso pur restando a -2 dal Bologna quartultimo.

E adesso si prospetta un’occasione importante per il Diavolo, con una possibile accelerata al prossimo turno. Perché mentre i rossoneri sfideranno il Parma al Tardini in un match di certo non impossibile, la Roma sarà invece impegnata a San Siro contro l’Inter e l’Atalanta, probabilmente condizionata dal turnover in vista della Coppa Italia, farà visita al Napoli di Carlo Ancelotti. Portarsi a +4 e +5, dopo la preziosissima vittoria contro la Lazio, sarebbe un’iniezione di fiducia non indifferente a 5 giornate dalla fine.

Redazione MilanLive.it

