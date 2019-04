MILAN NEWS – La vittoria del Milan di sabato sera contro la Lazio rimette i rossoneri in carreggiata ed in pole per conquistare il quarto posto finale in classifica.

I rossoneri dovranno comunque fronteggiare il pressing ravvicinato di Roma e Atalanta, senza dimenticare la stessa squadra biancoceleste che vincendo nel recupero contro l’Udinese di mercoledì prossimo potrebbe comunque farsi ancora sotto. Ma a preoccupare Gennaro Gattuso, più delle rivali, dovrà essere l’atteggiamento e la corsa della propria formazione.

La corsa alla prossima Champions League passerà da sei ultimi incontri che, almeno sulla carta, non dovrebbero preoccupare in maniera esagerata il Milan che non avrà più scontri diretti sul proprio cammino. Ma, come ricordato anche da Calciomercato.com, i rossoneri se la vedranno contro due proprio ex allenatori recenti, entrambi allontanati da Milanello in maniera brusca e tutt’altro che serena.

Il Milan se la vedrà alla 35.a giornata contro il Bologna in casa, con gli emiliani guidati da Sinisa Mihajlovic. Il serbo nel 2016, nonostante avesse raggiunto la finale di Coppa Italia, fu esonerato in primavera per via dei risultati troppo altalenanti, sostituito poi da Christian Brocchi. Il turno successivo vedrà invece la banda Gattuso sfidare al ‘Franchi’ la Fiorentina di Vincenzo Montella, altro allenatore esonerato dal Milan un anno e mezzo va, proprio prima dell’approdo del tecnico calabrese.

Dunque due tecnici con voglia di rivalsa, che probabilmente avranno poco da dire al campionato, visto che il Bologna è vicino alla salvezza e la Fiorentina viaggia a metà classifica, ma potrebbero far vedere alla loro ex squadra di averli giudicati troppo presto e senza un briciolo di fiducia.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

