MILAN NEWS – La sua prestazione di sabato scorso verrà ricordata in particolare per il calcio di rigore conquistato nel finale di Milan-Lazio e che ha dato la possibilità ai suoi di battere una concorrente diretta in classifica.

Ma la sfida di Mateo Musacchio non si è conclusa affatto dopo il fischio finale del signor Rocchi; il difensore argentino del Milan si è reso protagonista di un gesto esemplare, che va ben oltre la bagarre finale tra le due squadre e le polemiche arbitrali scatenate nel post-gara. Musacchio va elogiato per aver letteralmente ‘strappato’ di mano ai compagni Franck Kessie e Timoué Bakayoko la maglia del laziale Acerbi, sventolata ironicamente come un trofeo dai due centrocampisti rossoneri.

Il caso è ormai noto: dopo i botta e risposta settimanali tra Acerbi e Bakayoko, a fine partita il difensore della Lazio ha scambiato la maglia con il francese del Milan come gesto di distensione. Nonostante ciò il calciatore rossonero assieme a Kessie ha deciso di utilizzare la maglia scambiata come trofeo e di mostrarla pubblicamente a mo’ di sfottò provocatorio.

Va sottolineato qui il gesto di Musacchio: abile e maturo ad accorgersi dell’atto poco sportivo dei compagni ed a togliergli la maglia dalle mani evitando che si degenerasse fin troppo. Per fortuna, dopo qualche commento poco positivo da una parte e dall’altra, Acerbi ha smorzato le polemiche dimostrando anch’egli grande maturità, ma complimenti a Musacchio che oltre a leader in campo si sta disimpegnando come grande persona pure nello spogliatoio e fuori dal rettangolo di gioco.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

