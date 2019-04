NEWS MILAN – Ci pensa Francesco Acerbi a mettere la parola fine alla lunga questione della maglia. Il difensore, che aveva dato il via alla discussione con le dichiarazioni in settimana, ha pubblicato poco fa una foto su Instagram.

“Basta polemiche, ci rivedremo in campo“, ha scritto l’ex calciatore del Sassuolo sotto una foto in compagnia dello stesso Tiemouè Bakayoko. La polemica infatti è scoppiata fra loro due, che si erano punzecchiati su Twitter. Vero è che Acerbi, dopo le prime parole, è subito tornato sui suoi passi per chiedere scusa e chiarire. Il francese, in compagnia di Franck Kessie, si è reso protagonista di un gesto sicuramente evitabile. Ma sui suoi confronti e del compagno si è creata una vera e propria gogna mediatica.

La FIGC ha addirittura chiesto l’intervento della prova tv. Il Milan ha voluto dire la sua tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito. Infine questa foto di Acerbi, che speriamo possa mettere fine a questo inutile e imbarazzante teatrino. La squadra rossonera deve concentrarsi sul campo e sulla Champions. Ma anche sulla semifinale di Coppa Italia, ancora contro la Lazio. Una sfida infinita.

Redazione MilanLive.it

