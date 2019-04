MILAN NEWS – La vittoria di sabato contro la Lazio ha un valore doppio, se non triplo, per il Milan, tornato al successo dopo quasi un mese senza sorrisi.

I rossoneri infatti mantengono il quarto posto in classifica e si distanziano da una delle rivali dirette alla corsa alla prossima Champions League. Inoltre ritrovano positività e ottimismo in vista del rush finale, con un calendario che sulla carta potrebbe essere meno vorticoso e complicato del previsto.

Altro punto a favore riguarda gli scontri diretti: con il successo sulla Lazio di sabato, la squadra di Gennaro Gattuso può dichiararsi in netto vantaggio nelle sfide contro le rivali dirette. La banda milanista infatti è rimasta imbattuta nei doppi duelli, tra andata e ritorno, giocati contro Lazio, Atalanta e Roma. Sono arrivati un pareggio ed una vittoria con tutte e tre le dirette concorrenti al quarto posto, tanto da piazzare il Milan al primo posto della classifica avulsa in questione.

I rossoneri infatti vantano 12 punti conquistati contro le suddette rivali; al secondo posto di questa speciale classifica c’è l’Atalanta di Gasperini, che stasera sfiderà l’Empoli, finora abile a conquistare 6 punti, gli stessi della Roma che ha pareggiato due volte con gli orobici, vinto il derby d’andata e perso quello di ritorno. Solo 4 per ora i punti invece della Lazio nelle sfide dirette, anche se c’è da attendere il prossimo 5 maggio per il match Lazio-Atalanta all’Olimpico che potrebbe avvantaggiare, in termini di classifica, sempre il Milan.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

