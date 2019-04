NEWS MILAN – Urbano Cairo torna sui suoi passi dopo le dichiarazioni contro il Milan, e lo ha fatto nella stessa giornata in cui ha sbottato per l’1-1 tra Torino e Cagliari che ha rallentato il sogno per la Champions League.

Il presidente del Torino, infatti, è tornato sui suoi passi già ieri sera negli studi di Tiki Taka. “Non faccio la tara col Milan – ha riferito il patron granata – perché anche loro sono stati spesso penalizzati, e infatti non so da quanto non avevano un rigore a favore. Il mio ragionamento, piuttosto, era riferito a noi che come squadra abbiamo siamo stati fortemente penalizzati e non solo ieri. Secondo i miei conti, sono infatti almeno dieci partite in cui avremmo dovuto avere qualcosa in più e non è successo…”.

Nel mirino di Cairo c’era l’espulsione di Simone Zaza e il rigore non concesso per fallo su Armando Izzo. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta le dichiarazioni: “Non so cosa Zaza abbia detto per meritarsi il rosso diretto, ma so cosa ha detto Barella che ha mandato a quel paese l’arbitro e in quella circostanza Irrati non lo ha espulso. Il rigore su Izzo era evidente, ha ricevuto una spinta netta, ho visto concedere rigori per molto molto meno. Da lì arriva la stoccata ai rossonero: “Non penso che loro vogliono far andare il Milan piuttosto che… certo, se guardi a ieri qualcosa pensi (riferimento agli episodi di Milan-Lazio di sabato, ndr). Se guardi a oggi pensi la seconda cosa”.

Redazione MilanLive.it

