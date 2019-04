MILAN NEWS – Archiviato lo scontro diretto contro la Lazio, il Milan si deve subito concentrare sul match di sabato prossimo contro il Parma, valido per la 33.a giornata di Serie A.

Nel sabato pre-pasquale i rossoneri non dovranno sprecare l’occasione e garantirsi ancora il quarto posto in classifica, sperando anche che nello scontro tra Inter e Roma almeno una delle due rivali si possa frenare in maniera brusca. Ma non c’è da sottovalutare la squadra di Roberto D’Aversa, che però sta vivendo un periodo piuttosto grigio.

Il tecnico emiliano, dopo lo 0-0 con il Sassuolo non così brillante, ha parlato in conferenza stampa ponendo i propri pensieri già al duello con il Milan: “Ora sotto con i rossoneri. Dobbiamo pensare ad ogni singola partita come ad un’opportunità per avvicinarci all’obiettivo, l’idea è quella di vincere e fare punti per centrare la salvezza il prima possibile. Indipendentemente dall’avversario non dobbiamo precluderci niente, questa squadra ha dimostrato di poter fare bene anche contro grandi avversarie”.

D’Aversa ammette che le assenze hanno frenato il cammino del Parma nel girone di ritorno, ma contro Gattuso dovrebbe recuperare qualche pezzo: “Dal punto di vista della voglia e dal sacrificio i ragazzi stanno dando il massimo. Ma quando ti mancano giocatori come Alves, Gervinho e Inglese si fa dura, speriamo di riaverli già per la prossima partita”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

