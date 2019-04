Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda oggi lunedì 15 aprile 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi lunedì 15 aprile 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – Come voleva la prassi

23:47 – TG1 60 Secondi

23:50 – Che fuori tempo che fa

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Made in Sud

23:40 – Povera Patria

Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

23:05 – Parlamento Intervista

23:35 – Nuovi Eroi

Rai 4

20:51 – Just for Laughs XIV ep.8

21:15 – Better Watch Out

22:44 – Vikings Vb ep.3

23:35 – Vikings Vb ep.4

Rai Movie

19:55 – Stanlio e Ollio – Il nemico ci ascolta

21:10 – Il buono, il brutto, il cattivo

00:15 – I 4 del Texas

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO

00:40 – X – STYLE

Italia 1

19:19 – SPORT MEDIASET

19:44 – C.S.I. NEW YORK – FINCHE’ MORTE NON CI SEPARI

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – DOLCE JANE

21:25 – STAR WARS EPISODIO III

00:17 – LA CITTA’ VERRA’ DISTRUTTA ALL’ALBA

Rete 4

9:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 68 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:32 – J. EDGAR

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY I – IL FATTORE MANDARINO

21:00 – MR. NICE GUY

23:11 – KICK – ASS 2

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – LA STORIA DI CALGARA E NOLAND

21:15 – DRAGON BALL SUPER – ALLA RICERCA DELL’IDENTITA’ DI BLACK

21:40 – DRAGON BALL SUPER – IL IL DISCENDENTE DEI SAIYAN – LA DETERMINAZIONE DI TRUNKS

22:10 – DRAGON BALL SUPER – LA CONVOCAZIONE DI ZENO

22:30 – DRAGON BALL SUPER – LA NUOVA TRASFORMAZIONE

La 5

19:55 – UOMINI E DONNE

21:25 – UN AMORE SENZA TEMPO

23:40 – BELLA PIU’ DI PRIMA

Mediaset Extra

21:15 – GRANDE FRATELLO (diretta)

00:00 – GRANDE FRATELLO (diretta)

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Body of proof

01:00 – TG LA7 Notte

TV8

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Rocky III

23:20 – Trappola in fondo al mare

01:30 – Magazine UEFA – 1^TV

Nove

20:25 – Boom! – 1^TV

21:30 – Cucine da incubo Italia – 1^TVL’Angolo Toscano

22:40 – Cucine da incubo Italia – Mamajuana

23:55 – Untraditional – 1^TV

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it