NEWS MILAN – Circolano con insistenza negli ultimi giorni le voci di una trattativa in via di definizione tra il club rossonero e Florian Thauvin. A riportarle sono stati addirittura i colleghi di France Football.

Indiscrezioni che però non troverebbero conferma, stando alle parole dell’agente di Thauvin, Jean-Pierre Bernes che ai microfoni di Le Phocéen ha negato trattative concrete con il Milan: “Queste sono sciocchezze, non c’è nulla con il Milan o con altri club italiani”. Dichiarazioni chiare e precise, che vanno un po’ a smorzare quanto scritto e detto fin qui. Il francese classe 1993 è un esterno offensivo sinistro, ha un contratto con il Marsiglia fino al giugno 2021. In questa stagione 2018/2019 i suoi numeri sono ottimi: 15 gol e 9 assist in 33 presenze totali tra Ligue 1, Europa League e Coppa nazionale.

In quella passata di reti ne aveva fatte ben 26, con annessi 18 assist nelle 53 partite giocate. Per completezza di informazioni va detto che il suo rendimento è un po’ calato in questi ultimi mesi, forse a causa delle troppe critiche ricevute e del suo desiderio mai nascosto di lasciare la Costa Azzurra.

Calciomercato Milan, le dichiarazioni dell’agente di Thauvin

Siamo dunque alle solite: indiscrezione, anche da mezzi di stampa autorevoli, che dà per vicino un affare per il Milan (e succede anche per altre squadre) e poco dopo arriva una categorica smentita da parte del diretto interessato o di uno degli agenti che si occupa del cartellino.

Ed anche in questo caso, così è stato. L’agente di Thauvin, dopo aver smentito l’interesse del Milan e di altri club di Serie A, ha aggiunto: “Siamo ad aprile e non bisogna prestare attenzione alle voci che stanno circolando: ancora è presto per dare credito ai rumors. Anche perché da un lato i grandi club italiani lavorano in assoluta segretezza e, d’altro canto, il Milan deve risolvere i suoi problemi prima di pensare a concludere acquisti per la prossima stagione”.

Più che risolvere i propri problemi, a dire il vero, il Milan ha necessità di capire se giocherà o meno la Champions League la prossima stagione. È questo il punto centrale della questione, ancor prima delle questioni legate al Fair Play Finanziario. La qualificazione alla massima competizione europea per club è fondamentale, per capire anzitutto se Gattuso resterà o meno, e inoltre che valutazioni fare della rosa attuale. Investire tanti soldi, ad oggi, è complicato, a meno che vengano spesi per dei giovanissimi potenziali talenti. Leonardo insieme al suo staff sta sondando il terreno per numerosi esterni offensivi, ma realmente non può decidere in via definitiva su chi puntare.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

