CALCIOMERCATO MILAN – In queste ore è rimbalzata dalla Francia un’indiscrezione molto interessante. Secondo il quotidiano France Football il club rossonero sarebbe vicino all’accordo con Florian Thauvin. Un giocatore che Leonardo segue da tempo e che vorrebbe portare a Milanello in estate.

La valutazione del giocatore è compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro. Considerando che il Milan è nel mirino dell’UEFA, più di qualcuno si è chiesto come possa Leonardo fare un investimento del genere. Innanzitutto bisognerà vedere come finirà la partita con i vertici di Nyon, c’è una trattativa in corso e tra non molto ne conosceremo l’esito. In secondo luogo, con la qualificazione in Champions League e magari qualche cessione ci possono essere le risorse per effettuare l’operazione.

Calciomercato Milan, André Silva al Marsiglia per Thauvin?

Ma per arrivare a prendere Thauvin non è escluso che il Milan possa offrire una contropartita tecnica al Marsiglia. Secondo i colleghi di calciomercato.it, un nome che potrebbe essere inserito nella trattativa è quello di André Silva. Attualmente in prestito al Siviglia, il futuro del centravanti portoghese è in bilico.

Dopo un ottimo avvio di stagione, l’ex Porto è crollato a livello di rendimento. Solo 2 gol in questo 2019 per lui. Il club andaluso sta riflettendo seriamente sulla sua conferma. Il riscatto del cartellino costa 39 milioni, troppi. Le prestazioni di André Silva hanno deluso in questi mesi e pertanto il direttore sportivo Monchi difficilmente accetterà di versare una simile somma al Milan. Il Siviglia ha due opzioni: lasciar tornare il giocatore in Italia oppure tentare di acquistarlo ad una cifra inferiore rispetto a quella pattuita. Ma quest’ultima soluzione potrebbe essere poco gradita dalle parti di via Aldo Rossi.

Il Marsiglia ha come punte Mario Balotelli e Valere Germain, ma il primo ha un contratto in scadenza a giugno 2019 e potrebbe non rimanere in Costa Azzurra. La squadra di Rudi Garcia è fuori dalla zona Champions League e deve rientrarci per provare a trattenere l’ex di Milan, Liverpool e Nizza. Il suo ingaggio è abbastanza elevato. André Silva può essere un’alternativa in caso di addio di Balotelli.

Redazione MilanLive.it

