Si ritorna purtroppo, ancora, a parlare di violenza da parte di tifosi prima di una partita di calcio. Ancora tifosi dell’Ajax al centro della questione, dopo i fatti accaduti la settimana scorsa ad Amsterdam che videro coinvolti anche alcuni tifosi della Juventus.

In questi casi parlare di “tifosi” è esagerato, ma così è. Nella giornata di Juventus-Ajax, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, ancora notizie che poco hanno a che fare con il calcio. Impegnata nella diretta su Gazzetta.it, la videoreporter di Agtw è stata spintonata da un tifoso olandese che non voleva essere ripreso. Immediatamente sono intervenute in difesa della collega alcuni altri tifosi e, sembrerebbe, anche un agente in borghese. Fortunatamente si tratta al momento soltanto di un episodio isolato. Ma la partita è a rischio, anche e soprattutto dopo gli scontri di mercoledì scorso. Si temono nuovi scontri, Torino è blindata. La sfida tra Juve ed Ajax inizierà alle ore 21, ma c’è tensione per quanto possa succedere nei pressi dello stadio.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

