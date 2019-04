MILAN NEWS – Un rigore decisivo, un assist da Bergamo e un nuovo weekend che sembra molto promettente. Dopo la minaccia di maltempo e primi tuoni spaventosi, sembra che stia tornando di nuovo il sereno in casa Milan in vista di un fondamentale rush finale.

A 6 giornate dalla fine, in ogni caso, il destino è nelle proprie mani. Perché nonostante tutto, il Diavolo siede al 4° posto in classifica e conduce la corsa a +1 sulla Roma e +2 sull’Atalanta. Capitolini e bergamaschi che, al prossimo giro, potrebbero perdere ancora terreno in vista dei rispettivi big match fuori casa con Inter e Napoli.

Ciò che è a favore di Gennaro Gattuso – sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola – sono inoltre proprio gli scontri a favore contro queste dirette concorrenti. Perché se è vero che ai rossoneri è sempre stato recriminato un mancato rendimento top con le prime della classifica, va anche detto che in tal senso il bottino è quasi pieno. Così il vantaggio acquisito con Roma, Atalanta e Lazio, con 4 punti su 6 totali, potrebbero giocare un ruolo determinante alla fine della corsa. Dal rischio di sprofondare all’8° posto in caso di tracollo milanista e successo (poi non avvenuto) di tutte le concorrenti, allo slancio determinante per la Champions League. Il calendario anche fa ben sperare: oltre alle trasferte insidiose di Parma e Torino con i granata, il Milan riceverà in casa la Fiorentina dell’ex Vincenzo Montella e gli incroci con SPAL, Bologna e Frosinone. Ci siamo quasi. Guai a mollare.

