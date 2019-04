MILAN NEWS – Sospiro di sollievo dall’infermeria rossonera. Perché oltre a Gianluigi Donnarumma ormai pronto al rientro per Parma-Milan, non si registrano cattive notizie per quanto riguarda il capitano Alessio Romagnoli e Davide Calabria.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, entrambi i difensori, infortunatosi nel secondo tempo contro la Lazio, hanno rimediato una forte contusione ma senza l’interessamento dei muscoli. I due, quindi, hanno iniziato terapie di recupero e dovrebbero essere convocati per la trasferta in Emilia Romagna. Pronto e arruolabile anche Andrea Conti, rientrato già nei convocati per il match contro i biancocelesti, mentre appare sempre più probabile la convocazione la convocazione di Lucas Paquetá per Milan-Lazio di Coppa Italia del 24 aprile. Il centrocampista brasiliano, out dallo scorso 4 aprile contro l’Udinese, sta infatti guarendo in fretta dal trauma distorsivo di secondo grado alla caviglia destra e ha ripreso a correre anche con un certo ritmo.

Nel frattempo, allo stadio Tardini, in un potenziale match point considerando parallelamente Inter-Roma e Napoli-Atalanta, toccherà ancora ad Hakan Calhanoglu rimpiazzarlo in mediana nel centrosinistra. In attacco, invece, Gennaro Gattuso dovrà decidere se affidarsi ancora a un Fabio Borini in crescita o dare una nuova chance a Samuel Castillejo.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it