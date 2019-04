MILAN NEWS – Fanno ancora ampiamente discutere le decisioni arbitrali degli ultimi turni: il Milan è adirato per l’arbitraggio della gara persa contro la Juventus quasi due settimane fa.

Anche la Lazio non è da meno dopo il k.o. di San Siro di sabato scorso, nonostante l’episodio del rigore su Musacchio è apparso netto mentre il penalty richiesto da Milinkovic-Savic poteva anche non starci.

Non è evidentemente dello stesso avviso Simone Inzaghi; l’allenatore della Lazio è tornato a parlare, come riferito anche dall’Ansa, dei presunti torti arbitrali del match di domenica: “Il mio sogno da allenatore è quello che si possa recriminare solo sui nostri errori, l’anno scorso abbiamo recriminato tanto e quest’anno stiamo facendo altrettanto non solo per cose che accadono sul campo”.

Queste le parole riguardo alla sfida persa con il Milan: “Quello che è accaduto potrebbe deconcentrare e togliere motivazioni ma ho un gruppo straordinario che sa che non ci dobbiamo abbattere. Dobbiamo lasciarci alle spalle l’episodio accaduto – ha concluso – Arbitra Calvarese? È un arbitro importante che è in grandissima ascesa, ma io ho l’obbligo di concentrarmi sulla squadra e ho in testa solo l’Udinese. Posso dire che ho visto Acerbi fare due ottimi allenamenti e domani ci darà una grande mano contro l’Udinese”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

