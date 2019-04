MILAN NEWS – Ha fatto discutere tanto il gesto di Tiémoué Bakayoko e Frank Kessie ai danni di Francesco Acerbi nel finale di Milan-Lazio, ma spunta un gesto molto più assurdo e increscioso raccontato dall’edizione odierna de Il Messaggero e che riguarda il biancoceleste Lucas Leiva.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Secondo quanto infatti racconta il quotidiano, gli ispettori di gara, tra i tanti fatti annotati per il caos scatenatosi a fine gara, hanno annotato in particolare una frase choc del centrocampista brasiliani ai danni di Ugo Allievo, membro dell’ufficio stampa rossonero in sedie a rotelle. “Stai seduto e zitto”, sarebbe questo, infatti, l’ignobile virgolettato pronunciato dal mediano sudamericano. Il dipendente milanista, chiaramente stizzito per l’umiliazione, ha reagito con un “testa di c…”, ma il comportamento peggiore – ci mancherebbe! – è ritenuto quello del giocatore laziale che ora rischia il pugno duro del Giudice Sportivo.

Il verdetto è atteso per oggi pomeriggio e, rivedendo le immagini, dovrebbe essere la squadra di Simone Inzaghi a maggior rischio. E’ Luiz Felipe, per esempio, a correre per spintonare Suso dopo le scintille con Lucas Leiva, così come è invece Patric che tenta di colpire Kessie nella mischia.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it