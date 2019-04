MILAN NEWS – Nuovo stadio, Milan e Inter continuano a perseguire la propria strada ed è in arrivo un importante aggiornamento in merito.

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i due club stanno ultimando la preparazione di una nota congiunta sul futuro di San Siro: non si entrerà già nel merito del progetto definitivo da presentare al Comune, ma verrà ribadita la preferenza dei club per la costruzione di un nuovo impianto piuttosto che ristrutturare quello esistente. Si tratta comunque di un passo avanti, perché risponderà all’esigenza dell’amministrazione comunale di una mossa ufficiale da parte delle due società.

Posizione, peraltro, confermata proprio ieri dall’Ad nerazzurro Giuseppe Marotta: “Lo stadio di proprietà è un asset patrimoniale fondamentale. Crea senso di appartenenza, aiuta a combattere la violenza e aumenta i ricavi. Lo abbiamo visto con la Juve, nel 2010 eravamo al Comunale e gli introiti erano sui 6 milioni, ora si viaggia su 50-60”.

Resta da vedere però cosa risponderà il Comune che, pur non chiudendo all’ipotesi di un nuovo impianto all’avanguardia, spera comunque di salvare il Meazza. Allo stesso tempo, però, Giuseppe Sala ha sempre escluso la compresenza di due impianti ravvicinati: se ne sorgesse uno nuovo nell’attuale area parcheggi, il vecchio Meazza dovrà essere inevitabilmente demolito. E’ tutto ancora aperto, quindi.

