NEWS MILAN – Arrivano notizie da Milanello, dove stamattina la squadra di Gennaro Gattuso ha ripreso gli allenamenti. Sabato si gioca a Parma un match importantissimo per la corsa Champions League. Dopo la vittoria nello scontro diretto contro la Lazio, c’è bisogno di ripetersi in Emilia.

Sicuramente saranno della partita Gianluigi Donnarumma e Davide Calabria. Sky Sport rivela che i due si sono allenati regolarmente in gruppo e pertanto vanno considerati a disposizione. A sorpresa anche Lucas Paquetà è stato aggregato e questo è un segnale che le sue condizioni stanno migliorando. Difficile dire se per Parma-Milan possa essere convocato, ma intanto il brasiliano comincia ad allenarsi assieme ai compagni e questo è un fattore certamente positivo.

Non è in gruppo, invece, Alessio Romagnoli. Nonostante i rumors positivi sul suo recupero per la trasferta in Emilia, il capitano rossonero non si è allenato coi compagni stamattina. È presto, comunque, per allarmarsi. Rimangono alte le chance di averlo a disposizione per Parma-Milan. Possibile che domani l’ex Roma sia regolarmente assieme al resto della squadra per la seduta.La contusione alla coscia destra non sembrava preoccupare lo staff dopo Milan-Lazio. Si attendono aggiornamenti ulteriori sulle sue condizioni nelle prossime ore.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it