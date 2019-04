MILAN NEWS – Momento particolare in casa Milan, in questa fase molto calda e decisiva della stagione rossonera per quanto riguarda la lotta al quarto posto.

Il ritorno alla vittoria dei rossoneri in campionato è bilanciata da ciò che è successo dopo la gara di sabato contro la Lazio, in particolare la querelle scatenata dal visibile sfottò portato da Bakayoko e Kessie che hanno letteralmente esibito la maglia del laziale Acerbi, dando adito a discussioni e polemiche a non finire.

Molto è dipeso anche dall’utilizzo improprio ed esagerato dei social network, che hanno portato in stato avanzato la discussione tra Bakayoko e Acerbi nella settimana precedente a Milan-Lazio. Lo scambio tra i due ha alimentato troppi malumori e nervosismo, poi scatenatisi definitivamente sul campo a San Siro.

Oggi per prevenire altri episodi del genere, sono intervenuti a Milanello i due massimi dirigenti milanisti, Leonardo e Paolo Maldini: secondo Sky Sport i manager rossoneri si sono detti adirati con la squadra di Gattuso, per l’uso esagerato dei social, in particolare Instagram. Un club come il Milan, noto e rispettato nel mondo, non può tollerare episodi come quelli recentemente accaduti contro la Lazio e c’è la volontà di limitare i social ai calciatori della propria rosa. Un avvertimento che Leo e Maldini hanno dovuto obbligatoriamente fare, in un periodo storico in cui gli smart phone contano più.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

