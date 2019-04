CALCIOMERCATO MILAN – Il trasferimento di Malcom al Barcellona è stato uno dei casi più discussi della scorsa estate. Il brasiliano si era promesso già alla Roma, ma gli spagnoli lo contattarono e lui giustamente preferì cambiare idea e andare a giocare con Leo Messi.

Vi avevamo già parlato dell’incontro tra Leonardo, Maldini e la Elenko Sport per Emerson Palmieri. L’agenzia di agenti però possiede anche il cartellino di Malcom e, come riportano i colleghi di Sport.es, l’attaccante brasiliano piace al Milan. Il giocatore potrebbe finire in vendita la prossima estate, visto che in questa stagione non è stato preso in considerazione da Valverde. Ha sofferto di due piccoli infortuni ad inizio stagione, prima uno stiramento dei legamenti, poi la caviglia slogata lo hanno tenuto fuori ufficialmente per un totale di 5 partite.

Calciomercato Milan, anche Malcom nel mirino: la situazione!

Malcom ha collezionato ad oggi 19 presenze tra Liga, Copa del Rey e Champions League, segnando 4 gol totali e 2 assist all’attivo. Ha giocato da attaccante sinistro ad inizio stagione, mentre nelle ultime partite è sempre stato schierato sulla fascia destra. Al Barcellona è costato 41 milioni di euro, ed ha un contratto fino al giugno 2023.

Malcom è un classe 1997, ha compiuto 22 anni lo scorso febbraio. Ha grandissime potenzialità, anche se sin qui poco espresse. La concorrenza in blaugrana è altissima, dunque ci sta che giochi con il contagocce. Il Milan potrebbe essere una buona occasione per lui, che avrebbe probabilmente maggiori chance di giocare da titolare e mettersi in mostra. Bisognerà capire quali saranno i margini di trattativa tra Barça e rossoneri.

I colleghi spagnoli di Sport riferiscono che Malcom non ha intenzione di lasciare il Barcellona, anche se non ha la fiducia del mister. Già questo inverno c’erano stati interessi di altre squadre in giro per l’Europa, ma il club blaugrana le aveva respinte. Da capire quali potrebbero essere le pretese economiche degli spagnoli e la volontà del Milan di investire sul calciatore.

La necessità di rinforzare la rosa per la prossima stagione sugli esterni offensivi è nota, e i nomi sul piatto sono tantissime per Leonardo. Al momento è giusto valutare più opportunità, per poi affondare il colpo nei prossimi mesi quando, anche il futuro del Milan dal punto di vista della qualificazione alla prossima Champions League e del Fair Play Finanziario, sarà più chiaro.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

