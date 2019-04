Oggi il Milan femminile ha sfida la Juventus Women in trasferta, nel match valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Dopo l’1-2 dell’andata a favore delle bianconere, finisce 1-1 la sfida di ritorno giocata a Vinovo.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Al Milan di coach Carolina Morace non è riuscita la rimonta, anche se nel primo tempo hanno giocato una grande partita creando diversi occasioni, soprattutto una traversa clamorosa con la Giacinti. Le padrone di casa sono passate in vantaggio all’inizio del secondo tempo (minuto 59) con la Glionna, entrata da poco in campo. All’82’ arriva il gol della speranza rossonera, lo segna Manuela Giugliano. Nel finale occasione per Alborghetti e Sabatino. A tempo quasi scaduto, la Bergamaschi sfonda in area e costringe il portiere avversario alla grande parata. Nell’ultimo calcio d’angolo del match, ancora la Sabatino di testa sfiora la porta e la clamorosa rimonta che avrebbe permesso alle rossonere di giocare i tempi supplementari. Tanto cuore, ma anche tanta sfortuna: che peccato per le rossonere.

⏱️23′

TRAVERSA! Giacinti dal limite dell’ara centra il legno!

Rossonere vicine il vantaggio#JuveMilan 0-0 [2-1 agg] #CoppaItaliaFemminile — AC Milan (@acmilan) 17 aprile 2019

⌛️ Fine primo tempo

Risultato bloccato sullo 0-0 dopo una prima frazione vivace#JuveMilan #CoppaItaliaFemminile pic.twitter.com/GHy33h4ccs — AC Milan (@acmilan) 17 aprile 2019

⏱️ 59′

Juve in vantaggio con la neoentrata Glionna#JuveMilan 1-0 [3-1 agg] #CoppaItaliaFemminile — AC Milan (@acmilan) 17 aprile 2019

⏱️ 93′

NOOOOOO! Sabatino vicinissima al gol che ci avrebbe portato ai supplementari. Il suo colpo di testa esce di pochissimo#JuveMilan 1-1 [3-2 agg] — AC Milan (@acmilan) 17 aprile 2019

Finisce qui 🔚

Le rossonere abbandonano il sogno Finale di #CoppaItaliaFemminile.

Fatale la sconfitta dell’andata#JuveMilan 1-1 [3-2 agg] pic.twitter.com/QKGOzVri2w — AC Milan (@acmilan) 17 aprile 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it