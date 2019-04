NEWS MILAN – Oggi la Lazio ha recuperato con l’Udinese la partita della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A 2018/2019. Il match si è disputato allo stadio Olimpico di Roma.

A vincere è stata la squadra di Simone Inzaghi per 2-0. Già nel primo tempo i biancocelesti erano andati in doppio vantaggio con i gol di Felipe Caicedo e l’autorete di Sandro. Al 51′ grande chance per i friulani di riaprire i giochi, ma Rodrigo De Paul si è fatto parare il calcio di rigore da Thomas Strakosha. La Lazio ha avuto qualche occasione di fare trist e l’Udinese non ha creato granché pericoli.

Questa vittoria permette alla squadra di Inzaghi di salire a quota 52 punti. I biancocelesti sono settimi in classifica, ma la distanza dal Milan quarto è di sole 3 lunghezze. In mezzo ci sono Roma (54) e Atalanta (53). Da ricordare che i rossoneri di Gennaro Gattuso sono in vantaggio negli scontri diretti con le tre rivali, quindi in caso di arrivo finale a pari punti il quarto posto si qualificherebbero in Champions League. Di seguito la graduatoria completa del campionato di Serie A 2018/2019.

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it