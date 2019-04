NEWS MILAN – Al 66′ di Milan-Lazio, Alessio Romagnoli ha sentito un dolore alla coscia destra, ed è stato costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Al suo posto Cristian Zapata non ha fatto rimpiangere il capitano rossonero, disputando un finale di gara ad alti livelli.

C’era apprensione per le condizioni fisiche del giovane centrale milanista, il quale è il perno fondamentale del reparto arretrato. In queste ultime settimane in cui il Milan non ha collezionato punti, ma solo sconfitte, è stato comunque tra i migliori. Anche contro la Lazio, fin quando è rimasto in campo, si è reso protagonista di un paio di interventi di altissimo livello degni del numero 13 che porta alle spalle, o della fascia da capitano che porta al braccio. Romagnoli ha sofferto di una contusione alla coscia destra, sulla quale però non c’è alcuna lesione importante. Ieri a Milanello ha svolto un allenamento a parte, mentre oggi – come riporta La Gazzetta dello Sport – tornerà a lavorare in gruppo durante l’allenamento mattutino.

Ieri c’era ottimismo per la presenza di Alessio in Parma-Milan, e se oggi tornerà ad allenarsi interamente con il gruppo, ci saranno ancora meno dubbi sulla sua titolarità. A prescindere dal fatto che Gattuso abbia recuperato sia Mattia Caldara che Cristian Zapata dai rispettivi infortuni, fare a meno di Romagnoli non è mai positivo, soprattutto in questo sprint finale in cui il Milan ha sempre e solo bisogno di vincere per conquistare l’accesso alla prossima Champions League.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

