CALCIOMERCATO MILAN – Grande attenzione da parte di Leonardo e degli osservatori rossoneri per il mercato sudamericano. Dopo aver preso Lucas Paquetà a gennaio, ci sono anche altri talenti nel mirino.

Tra questi c’è Exequiel Palacios, centrocampista classe 1998 che milita nel River Plate. Un giocatore del quale si parla bene da diverso tempo. Il Milan lo sta seguendo e riflette sulla possibilità di investire per uno dei gioielli più brillanti dei Millionarios. Il ragazzo gioca in un settore nel quale la squadra di Gennaro Gattuso ha sicuramente bisogno di rinforzi. Il giusto mix tra esperienza e qualità.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, sfida all’Inter per Palacios?

Secondo quanto rivelato in Argentina da Maximiliano Grillo, giornalista di TNT Sports, ai microfoni di CNN Deportes il Milan e l’Inter sono pronti a dare vita ad un derby di calciomercato per Palacios. Entrambi i club sembrano disposti a pagare la cifra della clausola rescissoria inserita nel contratto del giocatore: 15 milioni di euro. Tuttavia, pare che Exequiel abbia fatto sapere al River Plate che non lo lascerà per questa somma ma per una superiore. Un gesto di riconoscenza verso chi lo ha valorizzato in questi anni.

Si attendono conferme in merito alla reale intenzione delle due società milanesi di fare tale investimento. In Argentina sono certi che il duello tra Milan e Inter per il talentuoso centrocampista 20enne sia in atto. Rimarrà da capire quale sarà la preferenza espressa da Palacios, sul quale si sono fiondati pure club non italiani. Fino a poco tempo fa il Real Madrid sembrava averlo bloccato, ma poi ha mollato la presa. Ora i giochi sono aperti.

Palacios farebbe comodo sia all’Inter che al Milan. È un centrocampista ben messo fisicamente (alto 1,77 m e robusto), dotato sotto il profilo tecnico e della personalità. Può giocare sia da mezzala che da interno, ma persino da trequartista in caso di necessità perché ha ottimi piedi e fantasia. Vedremo se la promessa del River Plate approderà in Serie A.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it