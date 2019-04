Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda oggi mercoledì 17 aprile 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di oggi mercoledì 17 aprile 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Calcio. UEFA Champions League Manchester City – Tottenham Quarti di Finale – Ritorno

23:00 – Magazine Champions League 2018 / 2019

23:43 – TG1 60 Secondi

23:45 – Porta a Porta

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il Molo Rosso

23:05 – Tutte lo vogliono

00:30 – Nine

Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rai Movie

20:00 – Stanlio e Ollio – Ciao amici!

21:10 – Angie – Una donna tutta sola

23:05 – Movie Mag

23:30 – Hope Springs

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – LIVE NON E’ LA D’URSO

00:30 – X – STYLE

Italia 1

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – MERCATO DELLA CARNE

21:25 – CATTIVISSIMO ME 3

23:20 – LUCIFER – COMPASSIONE PER LA DEA – 1aTV

00:15 – DRIVE UP

Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:27 – THE MILLIONAIRE – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – THE MILLIONAIRE – 2 PARTE

00:24 – CAFE’ SOCIETY

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY II – L’EQUIVALENZA DEL GRIFONE

21:00 – FUGA DI CERVELLI

23:20 – FROM PARIS WITH LOVE

La 5

19:54 – UOMINI E DONNE

21:20 – JUNO

23:19 – 9 MESI

Italia 2

20:45 – ONE PIECE – ULTIMA POSSIBILITA’ DI FUGA

21:15 – THE BRAVE – IL SOTTOMARINO SCOMPARSO – 1aTV

22:05 – THE BRAVE – VICINO A CASA – 1aTV

23:00 – UNA CELLA IN DUE

Stasera in tv LA7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide con Andrea Purgatori – La conquista della luna

00:50 – TG LA7 Notte

TV8

19:25 – Cuochi d’Italia

20:20 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:25 – Master – Chef All Stars Italia

22:35 – Master – Chef All Stars Italia

23:50 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Nove

19:30 – Camionisti in trattoria – Toscana

20:25 – Boom! – 1^TV

21:30 – Maldamore

23:25 – Cucine da incubo Italia – L’Angolo Toscano

