CALCIOMERCATO MILAN – Sabato pomeriggio si gioca Juventus-Fiorentina, il match che può regalare lo scudetto ai bianconeri. Vincenzo Montella, tornato ad allenare la squadra viola, ha presentato la gara in conferenza stampa oggi.

Il tecnico ha toccato vari argomenti e fra questi c’è anche Cristiano Ronaldo, che sarà suo avversario. Più volte Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato di una trattativa ben avviata con Jorge Mendes per portare il portoghese in rossonero. Pare che l’affare saltò a causa di Yonghong Li, che non riuscì a mettere a disposizione la somma di denaro prevista. La conferma è arrivata anche dallo stesso Montella.

Calciomercato Milan, Montella su Cristiano Ronaldo

In conferenza stampa l’ex allenatore del Milan ha infatti rivelato: “Quando allenavo il Milan si parlò anche della possibilità che Ronaldo arrivasse in rossonero”. L’indiscrezione fu confermato anche da Gennaro Gattuso, attuale tecnico rossonero subentrato proprio al posto dell’Aeroplanino nel novembre 2017. Le parole di Montella sono la prova che i discorsi con Jorge Mendes sono stati avviati molto prima, probabilmente già durante la prima (e ultima) estate della proprietà cinese. L’allenatore viola ha poi approfondito il discorso su Cristiano Ronaldo, sempre in competizione con Lionel Messi. Stavolta “ha perso” il portoghese, uscito ai quarti di finale di Champions League, mentre l’argentino è in semifinale col suo Barcellona. Ecco il pensiero di Montella: “Con Messi se la gioca su chi è più forte. Ronaldo è da ammirare per come lavora e per la fame che ha, è qualcosa di straordinario. Forse Messi ha più talento. Ronaldo è un punto di riferimento e un esempio per chiunque voglia fare il calciatore“. La seconda avventura alla Fiorentina è iniziata con un pareggio col Bologna. Adesso sfida una Juventus vogliosa di rispondere sul campo alla brutta eliminazione di martedì in Champions League. Non sarà facile fare punti.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it