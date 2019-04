CALCIOMERCATO MILAN – Il nome di Victor Osimhen viene accostato al club rossonero da gennaio, quando cominciarono a circolare le prime indiscrezioni sul forte interesse nei suoi confronti. Uno dei tanti talenti finiti nei radar del capo-scout Geoffrey Moncada e dei suoi collaboratori.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Sembrava che il Milan volesse provare sin da subito a portare il 20enne attaccante nigeriano in Italia, ma la trattativa non è decollata. Il giocatore è rimasto al Charleroi, dove è arrivato in prestito con diritto di riscatto (fissato a circa 3 milioni di euro) dal Wolfsburg nell’agosto 2018. 14 gol e 4 assist in 29 presenze stagionali totali per questo ragazzo, nato a Lagos e trasferitosi in Germania nel gennaio 2017.

Il Milan ha continuato a seguire Osimhen in questi mesi, apprezzando il suo rendimento e la sua costante crescita. I colleghi del portale Tuttomercatoweb rivelano che il club rossonero a gennaio ha strappato un’opzione per il talento nigeriano e che in estate sembra esserci la volontà di acquistarlo. La strategia sarebbe quella di comprarlo per poi girarlo in prestito al Lille, società francese che ha dei legami con la proprietà milanista. Infatti, il fondo Elliott Management Corporation ha prestato soldi al patron Gerard Lopez per salvare il club attualmente secondo in Ligue 1. Si possono creare sinergie interessanti tra Milan e Lille in futuro. Staremo a vedere.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it