MILAN NEWS – Per il futuro servirà migliorare ancor di più la rosa e l’ambizione a livello tecnico del Milan.

Lo ha assicurato anche Demetrio Albertini, ex regista e centrocampista storico del Milan del passato. Attualmente opinionista e osservatore del calcio in generale, Albertini ha fatto capire di essere molto ottimista sulle sorti rossonere anche se c’è ancora tanto da lavorare.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come riportato dall’Ansa, Albertini ha detto la sua proprio su cosa dovrà fare il club rossonero:“Il futuro del Milan dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League: si stanno gettando le basi per costruire qualcosa d’importante. Il Milan ha bisogno di fare acquisti che siano titolari, non riserve, per migliorare il valore complessivo in campo”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it