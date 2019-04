MILAN NEWS – Le aspettative del Milan per il finale di stagione sono molto alte, anche se i rossoneri dovranno badare a due competizioni con la medesima importanza.

Contro il Parma sabato pomeriggio cercheranno di continuare la serie positiva ripresa contro la Lazio con la vittoria della scorsa settimana, senza dimenticare che i biancocelesti sfideranno il Milan stesso anche nella semifinale di ritorno di Coppa Italia mercoledì prossimo, scontro decisivo per l’accesso alla finalissima della competizione.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Possibile dunque che Gennaro Gattuso attui un certo turnover nel match di dopodomani allo stadio ‘Tardini’. Tra i calciatori che possono essere inseriti in formazione spuntano, almeno secondo Gazzetta.it, vi sono Andrea Conti e Cristian Zapata, due difensori che quando chiamati in causa hanno sempre risposto presente senza troppi problemi.

Il terzino destro classe 1994 molto probabilmente sostituirà Davide Calabria, un po’ in calo dal punto di vista atletico nelle ultime settimane e potrebbe rifiatare dando spazio a Conti, rientrato dopo i problemi muscolari delle scorse settimane. Anche Zapata potrebbe avere una chance dopo tanta panchina: uno tra Musacchio e Romagnoli è pronto a rifiatare e riposare in vista della semifinale con la Lazio, che forse sulla scala delle priorità potrebbe avere qualche punto in più.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it