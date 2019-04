MILAN NEWS – Testa al Parma per i calciatori e lo staff del Milan, che deve dare continuità alla vittoria della scorsa settimana nello scontro diretto con la Lazio.

Proprio contro i biancocelesti però si giocherà la prossima gara decisiva di Coppa Italia, la semifinale di ritorno che garantirà il passaggio del turno verso la finalissima dell’Olimpico. Il Milan dunque dovrà preparare al massimo delle potenzialità la gara del Tardini di dopo domani ma dare anche un occhio alla gara con la Lazio che si disputerà a San Siro in settimana.

In tal senso si registra la possibilità di vedere un turno di riposo per Timoué Bakayoko; secondo la Gazzetta dello Sport il centrocampista francese, che sta praticamente giocando sempre da titolare, dovrebbe tirare il fiato e restare in panchina contro il Parma. L’idea di Gennaro Gattuso è quella di utilizzarlo al massimo della forma contro la Lazio mercoledì prossimo e dunque risparmiargli la fatica contro i ducali.

Al suo posto potrebbe giocare Lucas Biglia, il quale mentre i suoi agenti stanno trattando un possibile rinnovo con il Milan, proverà a riprendersi posto e fiducia nell’undici titolare rossonero già da sabato nel lunch-match della 33.a giornata di Serie A.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

