NEWS MILAN – Gennaro Gattuso può sorridere: per Parma-Milan avrà Lucas Paquetà a disposizione. Il centrocampista brasiliano ha superato l’infortunio patito contro l’Udinese ed è a disposizione.

Doveva servire almeno un mese per smaltire la distorsione di secondo grado alla caviglia destra, invece l’ex Flamengo ci ha messo decisamente meno. Infortunatosi il 2 aprile, già dal 16 ha ripreso ad allenarsi in gruppo a Milanello. E sabato, giorno della partita, saranno passati meno di 20 giorni dallo stop. Sicuramente un’ottima notizia per il Milan aver recuperato un calciatore così fondamentale.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Gattuso convocherà Paquetà per Parma-Milan: probabile panchina

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, la squadra va meglio con Paquetà: segna più gol, ne subisce meno e fa più punti. Il numero 39 rossonero ha grandi qualità tecniche, ma è anche uno che non si risparmia quando c’è da inseguire l’avversario e fare contrasti. Dà una grande mano in fase difensiva. Proprio contro l’Udinese, era stato spostato da mezzala a trequartista per avvicinarlo alla porta. Un modo per renderlo più pericoloso in zona gol e anche per aiutare maggiormente gli attaccanti con i suoi assist. L’esperimento è durato solo 40 minuti, purtroppo, visto che in seguito è sopraggiunto l’infortunio.

Gattuso sa di poter mettere Paquetà anche sulla trequarti, posizione che piace pure ad Hakan Calhanoglu. Bisognerà vedere se il mister tornerà al modulo 4-3-1-2 oppure se continuerà col 4-3-3, tenendosi comunque altre alternative da utilizzare a match in corso. Contro la Lazio abbiamo visto un interessante 3-4-2-1 ad esempio. Intanto per Parma-Milan è possibile che Paquetà parta dalla panchina. Secondo La Gazzetta dello Sport, il rientro da titolare dovrebbe essere previsto per il successivo match: quello di mercoledì contro la Lazio a San Siro valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Vedremo se sarà così oppure se Rino schiererà già sabato in Emilia l’ex talento del Flamengo.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it