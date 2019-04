CALCIOMERCATO MILAN – André Silva tornerà al Milan a giugno. Il Siviglia non ha intenzione di riscattarlo. Il suo 2019 è stato finora disastroso: ha segnato un solo gol ed è rimasto spesso in panchina. Gli spagnoli quindi non verseranno i 38 milioni pattuiti coi rossoneri l’estate scorsa per l’acquisto a titolo definitivo del portoghese. Che quindi farà ritorno al Milan, ma difficilmente resterà. Più probabile che Leonardo decida di venderlo ad altri acquirenti oppure lo inserisca in qualche trattativa come contropartita tecnica. Di fatto per la società è un duro colpo: i 38 milioni significavano un buon incasso e soprattutto plusvalenza. Dopo l’inizio scoppiettante in Spagna sembrava inevitabile il riscatto, invece è andata male…

Redazione MilanLive.it

