MILAN NEWS – Gennaro Gattuso è pronto a mischiare un po’ le carte in vista di Parma-Milan di sabato sera. Perché per quanto fondamentale sarà l’impegno considerando parallelamente Inter-Roma e Napoli-Atalanta, c’è anche e soprattutto la successiva gara di Coppa Italia da tenere in considerazione.

Così, come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, il tecnico sta valutando in particolare due cambi di formazione per la gara del Tardini. Uno riguarderebbe Tiémoué Bakayoko, il quale potrebbe fare spazio a Lucas Biglia e rifiatare in vista del nuovo incontro con la Lazio, mente l’altro coinvolgerebbe invece la retroguardia. Perché Rino – svela il quotidiano – sta seriamente valutando l’inserimento di Cristian Zapata al posto di Mateo Musacchio per contrastare la velocità di Gervinho. E se confermato, per il colombiano si tratterebbe della prima gara da titolare a distanza di quattro mesi. In attacco, invece, spazio ancora a Fabio Borini alla terza gara consecutiva nel tridente offensivo insieme a Suso e Krzysztof Piatek. In porta ci sarà il ritorno di Gianluigi Donnarumma, mentre in mediana non è ancora certo l’impiego di Lucas Paquetá che rientrerà però tra i convocati. In difesa, infine, sarà ballottaggio anche tra Davide Calabria e Andrea Conti.

Redazione MilanLive.it

