MILAN NEWS – Oltre a Gennaro Gattuso, intervenuto a Milanello circa un’ora fa, anche il suo rivale diretto di domani al ‘Tardini’ ha parlato in conferenza stampa.

Presso il centro sportivo del Parma è stato Roberto D’Aversa a prendere la parola e a rispondere ai cronisti presenti prima del match di domani alle ore 12,30 contro il Milan. Una sfida che i ducali vogliono affrontare al massimo, come ammesso dal tecnico: “Il Milan verrà qui col suo solito 4-3-3, noi sappiamo come affrontarli e non dovremo avere timori. All’andata giocammo molto bene, andammo anche in vantaggio ma poi per inesperienza ed episodi sfavorevoli non riuscimmo nell’impresa. San Siro fu determinante, come lo sarà il Tardini domani: puntiamo al massimo risultato senza fare calcoli e tabelle”.

Il mister gialloblu ha voluto anche fare il punto sugli infortunati, vista l’epidemia di problemi muscolari del suo Parma: “Gervinho ha fatto tutta la settimana d’allenamento con la squadra, così come Bruno Alves, rispetto all’ultima gara rientra anche lui. Pure Siligardi sta meglio e dovrebbe esserci. Le scelte finali le farò domani, a prescindere dal sistema tattico”.

Questo invece il commento di D’Aversa sulle qualità di squadra del Milan: “Quella di Gattuso è una squadra ben allenata, abile soprattutto nella fase difensiva. Hanno giocatori rapidi come Suso o Calhanoglu che diventano letali in ripartenza. Il Milan mi dà l’idea di andare più in crisi se deve fare la partita, noi faremo la nostra sui pregi e i difetti dell’avversario”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

