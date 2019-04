NEWS MILAN – In queste ore stanno arrivando indiscrezioni che vanno un po’ in contrasto con quanto emerso fino a ieri. Si tratta della situazione di Alessio Romagnoli e Lucas Paquetà in vista di Parma-Milan, match di domani.

Gazzetta.it spiega che il capitano rossonero non è ancora al 100%. È tornato ad allenarsi in gruppo, però l’infortunio alla coscia non è completamente superato. Romagnoli sente ancora del fastidio, oggi verrà valutato meglio per capire se sia il caso di rischiarlo oppure no. Gennaro Gattuso potrebbe affidarsi alla coppia difensiva composta da Mateo Musacchio e Cristian Zapata. Per Mattia Caldara quasi sicura la panchina. Sky Sport, comunque, per adesso non mette in dubbio la presenza di Alessio dal primo minuto. L’allenamento è in corso e lui è in gruppo.

Capitolo Paquetà: sembra che Gattuso non lo impiegherà da titolare, come invece avevano fatto trapelare altre fonti. In Parma-Milan il centrocampista brasiliano sarà al massimo in panchina. Per Gazzetta.it non è neppure sicura la convocazione dell’ex talento del Flamengo. La seduta di rifinitura è in corso e al termine Gattuso diramerà la lista dei convocati. Vedremo se Lucas ci sarà o meno. Potrebbe essere preservato per il successivo impegno, quello contro la Lazio in Coppa Italia mercoledì.

