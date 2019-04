MILAN NEWS – La partita poteva deciderla un subentrato, dando a Gennaro Gattuso gran merito delle scelte in corsa durante la sfida con il Parma.

Il Milan non ha brillato oggi contro i ducali, racimolando soltanto un pareggio in trasferta e perdendo l’occasione per allungare in classifica sulle rivali e tenersi stretto il quarto posto in campionato. Ma intanto si gode il buon momento di Samu Castillejo, attaccante esterno spagnolo classe ’95 che spesso viene chiamato in causa a partita in corso.

Il numero 7 rossonero ex Villarreal c’ha messo due minuti per mettere il proprio sigillo sul match: Gattuso lo ha gettato nella mischia al 67′ al posto di Andrea Conti per dare maggiore spinta offensiva ai suoi e al 69′ si è fatto trovare prontissimo sul cross di Suso trasformando con una girata aerea improvvisa. Insomma un ingresso perfetto di Castillejo che però non è bastato al Milan per portare a casa i tre punti.

Per lo spagnolo si tratta del quarto centro in campionato, dopo quelli realizzati contro Sassuolo, Spal e Empoli. Un discreto bottino visto che Castillejo non è considerato un titolarissimo nello schieramento di Gattuso. Nonostante ciò è divenuto oggi il quarto miglior marcatore della rosa attuale del Milan in campionato, alle spalle di Piatek (8 reti), Suso e Kessie (entrambi a 5 gol).

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

