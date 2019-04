MILAN NEWS – Si è concluso con un prestigioso e positivo terzo posto in classifica il primo campionato di Serie A per il Milan Femminile, squadra debuttante nel massimo torneo.

Le ragazze di Carolina Morace hanno cullato il sogno di arrivare tra le prime due della classifica, ma si sono dovute arrendere oggi nel match dell’ultima giornata di campionato contro il Chievo Verona. La gara, disputatasi a Riozzo nel primo pomeriggio odierno, ha visto la formazione clivense imporsi per 2-1. In gol Pirone e Tarenzi per le ospiti, mentre la rossonera Alborghetti provava a riaprire inutilmente il match.

Una gara poco brillante per le ‘Diavolesse‘, comunque applaudite a fine gara visto il terzo posto finale ottenuto in campionato, al di sopra delle aspettative di inizio anno. La sconfitta però lascia l’amaro in bocca, anche perché il Milan perdendo abbandona l’idea di agganciare la qualificazione alla prossima Champions League femminile, alla quale invece parteciperanno la Juventus, campione d’Italia per la seconda volta consecutiva dopo il successo sul Verona, e la Fiorentina che chiude al secondo posto al termine di un testa a testa entusiasmante con le bianconere. Un plauso dunque alle ragazze della Morace che terminano con 51 punti in ventidue gare disputate.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

