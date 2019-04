MILAN NEWS – Tiémoué Bakatoko e Frank Kessie: caso definitivamente chiuso. La querelle di Milan-Lazio, infatti, si è conclusa con un patteggiamento che non trascinerà quindi la vicenda a oltranza e senza possibilità di squalifica per i due giocatori.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, proprio ieri, il procuratore della FIGC, Giuseppe Pecoraro, ha firmato il patteggiamento per il gesto dei due milanisti ai danni di Francesco Acerbi, esponendo la sua maglia sotto la curva rossonera come un trofeo di guerra dopo lo scontro diretto per la Champions League. Il provvedimento è ora al vaglio della Procura Generale del Coni e il club rossonero e i due calciatori hanno accettato l’ammenda richiesta dalla Procura per un totale di 86.000 euro: 33.000 a ciascun giocatore, 20.000 alla società, con la sanzione ridotta di un terzo per i benefici previsti nei patteggiamenti.

La vicenda si chiude qui, definitivamente. Anche i cori razzisti dei laziali contro Bakayoko, avvenuti durante Lazio-Udinese, non finiranno sotto la lente di ingrandimento. Da fonti vicine alla Procura – rivela il CorSport – trapela infatti che non c’è l’intenzione di aprire una nuova indagine.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it