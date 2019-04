NEWS MILAN – Un episodio sfavorevole nel finale condanna il Milan. Dopo il vantaggio di Samuel Castillejo, infortunio di Cutrone a cambi finiti e punizione-jolly di Bruno Alves all’87’.

Un pareggio amaro per i rossoneri, che stasera rischiano di perdere il quarto posto se la Roma vincesse a San Siro contro l’Inter, e che potrebbero essere agguantati a pari punti dall’Atalanta e solo a -1 dalla Lazio. Nell’immediato post-partita Gattuso ha parlato a Sky Sport, poi il mister ha parlato a Milan TV ed ha analizzato ulteriormente il pareggio maturato allo stadio Tardini: “Non era facile, lo sapevamo. Nel primo tempo andavamo pianissimo, andando dritto per dritto senza mai trovare sbocchi, nella ripresa invece abbiamo cambiato la musica commettendo poi una sciocchezza nel finale. Potevamo fare molto di più”.

Dopo il primo tempo regalato all’avversario, nella ripresa il Milan aveva trovato il vantaggio con Castillejo grazie anche a diversi cambi di modulo del mister, ma nel finale è stata ingenuo e sfortunato negli episodi: “Non ci hanno mai impensierito, eravamo sempre 6 contro due. È stato un solo episodio a fregarci, potevamo leggerla in modo diverso, fa parte del calcio. Modulo 3-4-2-1? Già l’avevamo provato dandoci soddisfazioni. Ora però non dobbiamo pensare al modulo ma solo a come affrontare meglio le partite, senza scusanti. Come faceva caldo per noi lo era anche per loro. Sicuramente oggi la veemenza e la voglia di arrivare sul pallone ci sono mancati”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it