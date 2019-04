NEWS MILAN – Gennaro Gattuso al termine di Parma-Milan si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare l’atteso match disputato allo stadio Ennio Tardini e finito con un amaro pareggio per 1-1.

Queste le prime dichiarazioni del mister rossonero: «Rimpianti o rabbia? Rimpianti. Abbiamo giocato a basso ritmo nel primo tempo, pochi spazi trovati. Fortunati sul gol, ingenui sulla punizione. Ci teniamo questo punto. Loro sono una squadra fisica, quando si difende lo fa con 5 e due linee da 4. Il caldo era per tutti, loro hanno avuto più rabbia di noi».

Sull’eccesso di onestà nel racconto delle partite: «Hai sbagliato a dire che sono bravo allenatore, non sono bravo a far capire certe cose. Sono obiettivo perché non racconto cose diverse. Sapevamo le difficoltà, ma ci aspettavamo di fare di più. Sfortunati sul fuorigioco che non era nettissimo. Bisogna guardare avanti».

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

