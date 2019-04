NEWS MILAN – Un grande Parma oggi allo stadio Ennio Tardini contro il Milan. Risultato finale di 1-1, ma la squadra di Roberto D’Aversa ha fatto più di quella di Gennaro Gattuso.

L’allenatore gialloblu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita e ha così commentato il pareggio odierno: «Non è ancora fatta per la salvezza. Finché non ci sarà la matematica, dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo esultato oggi, visto che non è mai semplice recuperare quando sei sotto a pochi minuti dalla fine contro il Milan. Analizzando tutta la partita, se c’era una squadra che meritava di vincere era la nostra per le occasioni create. Comunque i ragazzi sono stati bravi a raggiungere il pareggio. Mi piace evidenziare il lavoro di squadra, di gruppo».

D’Aversa contro le big della Serie A è andato bene più volte e oggi ha confermato il proprio trend positivo, anche se in match più alla portata sono stati persi diversi punti: «Il numero di infortunati nel periodo più importante ha inciso. Io non ho mai cercato giustificazioni o alibi, è giusto così. Da tre partite abbiamo ritrovato la giusta mentalità.. Quando si va in campo con determinazione e cattiveria sotto l’aspetto del gioco si possono fare grandi partite, indipendentemente dal valore dell’avversario. Anche oggi lo abbiamo dimostrato. Avevamo una squadra superiore a noi, però meritavamo qualcosa in più. Questo parte sempre dall’atteggiamento con cui si interpretano le partite». Complimenti al Parma, grande prova oggi contro il Milan.

Matteo Bellan

