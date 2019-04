MILAN NEWS – Il Milan di oggi al Tardini contro il Parma ritroverà Gianluigi Donnarumma tra i pali, dopo l’infortunio muscolare occorso qualche settimana fa.

Il giovane portiere rossonero, considerato sempre un titolarissimo, ha parlato a Sky Sport riguardo alle proprie condizioni fisiche ormai perfette: “Mi sento molto bene, ho recuperato alla grande. Oggi voglio aiutare la squadra per ottenere tre punti molto importanti”.

Donnarumma è stato sostituito da Pepe Reina nelle ultime gare, portiere d’esperienza a cui Gigio deve molto come affermato poco fa: “La storia di Pepe non la scopro io adesso, possiamo sempre contare su di lui. Lo ringrazio per le belle parole che ha speso su di me. E’ un grande portiere e lo stimo, lo ringrazio anche per i grandi consigli che mi dà in allenamento”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it